A caccia con richiami elettronici vietati: denuncia e sequestro delle attrezzature

CAROVIGNO - I carabinieri della stazione Forestale di Ostuni hanno individuato, alle prime ore del giorno, un apparecchio elettroacustico, cioè un registratore riproducente il verso dei volatili, posizionato e funzionante nella vegetazione di contrada Maresca, sulle colline di Carovigno. Come è noto, l’ uso di tali apparecchi è vietato dalla legge-quadro sulla caccia in tutto il territorio nazionale, costituendo un indubbio vantaggio per i cacciatori nell’ attirare diverse specie di avifauna facilitandone così l’ abbattimento.

L’ appostamento dei carabinieri forestali ha permesso, dopo un po’ di tempo, di intercettare il possessore del richiamo elettromagnetico, e quindi identificarlo: C.C., di anni 67. Al cacciatore è stato contestato il reato di esercizio dell’ attività venatoria con mezzi non consentiti e pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Brindisi. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro il richiamo elettromagnetico (che, in caso di conferma della pena, dovrà essere confiscato), ed il fucile con le munizioni portate al seguito.