Controllo del territorio, due denunce e tre segnalazioni

CAROVIGNO - A Carovigno, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal comando provinciale di Brindisi, hanno denunciato in stato di libertà due persone e altre tre segnalate per possesso di sostanze stupefacenti.

Ceglie Messapica

Un 29enne di Ceglie Messapica è stato denunciato in stato di libertà poiché, dopo un'incidente stradale, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica. L'uomo sottoposto ad accertamenti mediante etilometro in dotazione è risultato avere un tasso alcolemico di 1,44 g/l. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

Latiano

Un 56enne di Latiano è stato denunciato in stato di libertà poiché, a seguito di un controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida della sua motocicletta in stato di alterazione psicofisica. Sottoposto ad accertamenti mediante l’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico di 1,15g/l. La patente di guida è stata ritirata.

Tre giovani segnalati per possesso di sostanze stupefacenti

Si tratta di un 20enne di Bari che, a seguito di perquisizione personale, aveva 1,5 grammi di marijuana occultata all’interno di uno zaino. Un 23enne di Carovigno, invece, nel corso di una perquisizione personale e veicolare, aveva occultato 0,5 grammi di hashish all’interno di un marsupio. La patente di guida è stata ritirata. Infine, un 23enne di Mesagne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di marijuana ccultata in un marsupio e negli slip. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

Nel complesso, i carabinieri hanno controllato 78 veicoli, identificato 84 persone, di cui 12 di interesse operativo, effettuato 16 perquisizioni, elevato 9 contravvenzioni al codice della strada.