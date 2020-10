Rilasciò false dichiarazioni: finisce ai domiciliari

CAROVIGNO - Nel 2013 rilasciò false dichiarazioni sulla propria identità, adesso deve scontare la pena ai domiciliari. I carabinieri della Stazione di Carovigno hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione, emessa dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di I. C., 48enne residente a Latiano e domiciliato al Crap (Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica) "Pegaso" di Carovigno. L’uomo deve espiare il residuo di una pena pari a un anno e due mesi di reclusione per il reato di false dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, commesso in Brindisi nel 2013. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto in regime di detenzione domiciliare presso la citata comunità.

