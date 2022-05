Incendio in una proprietà privata, distrutte 2000 balle di paglia

CAROVIGNO - Brutto incendio, nella tarda serata di ieri (martedì 17 maggio 2022) in una proprietà privata in contrada Morgicchio, agro di Carovigno. Le fiamme hanno mandato in fumo 2mila balle di paglia. L’origine del rogo non è al momento nota. Sul posto poco dopo le 23 è intervenuta una squadra del distaccamento di Ostuni e una della centrale di Brindisi che hanno lavorato, incessatemente, fino alle 9.30 di questa mattina (mercoledì 18 maggio 2022).

Le balle erano depositate in un area privata recintata. L'intervento dei pompieri è valso allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei luoghi grazie a 7 mezzi antincendio e una pala meccanica dei vigili del fuoco proveniente da Bari. Sul posto. anche, i carabinieri di San Vito dei Normanni.