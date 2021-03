Durante la perquisizione trovato con un coltello a serramanico: denunciato

CAROVIGNO - Una persona denunciata perché in giro con un coltello a serramanico e quattro segnalati. I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel comune di Carovigno, hanno denunciato in stato di libertà un 51enne di Brindisi, poiché nel corso di una perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga dieci centimetri, sottoposto a sequestro.

Poi hanno segnalato all'autorità amministrativa, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti: un 41enne di Carovigno, poiché nel corso di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di cocaina, nascosti nella tasca del giubbotto, la sostanza stupefacente è stata sequestrata; una 20enne di Latiano, la quale, sottoposta a perquisizione personale è stata trovata in possesso di 1 grammo di marijuana, nascosto all'interno della propria borsetta, sostanza sottoposta a sequestro; un 29enne di San Vito dei Normanni, perché sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, nascosti all'interno della tasca dei pantaloni, sostanza stupefacente sequestrata; un 47enne di Carovigno, poiché alla guida della sua autovettura, nel corso di una perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di eroina, celati nella tasca del giubbotto. Sostanza stupefacente sequestrata e patente di guida ritirata.

Complessivamente sono stati eseguiti undici controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate quaranta persone, controllati 25 automezzi, cinque perquisizione eseguite, tre esercizi pubblici controllati ed elevate 16 contravvenzioni al Codice della Strada.