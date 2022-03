Tentano il furto in un campo fotovoltaico, ma le guardie giurate lo sventano

CAROVIGNO - Furto in un campo fotovoltaico sventato dalle guardie giurate. E' accaduto ieri sera, 19 marzo, intorno alle 22.30, in contrada Frascinari, a Carovigno. Su segnalazione della centrale operativa, la pattuglia dell'istituto di vigilanza "La Volante" in servizio sul territorio della provincia di Brindisi, per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, è intervenuta.

Le guardie particolari giurate hanno sventato un furto in un campo fotovoltaico, sorvegliato dalla stessa vigilanza "La Volante" da molti anni. Sul posto sono intervenute due pattuglie. I vigilanti hanno avvisato, inoltre, il 112. I carabinieri sono intervenuti anche loro immediatamente sul posto.

All'arrivo delle pattuglie, i malviventi si erano già dati alla fuga, infatti avevano fatto suonare l'allarme. Sul posto, erano aperte alcune botole, dove ci sono dei cavi. Probabilmente puntavano al rame. Inoltre, le guardie giurate hanno trovato anche due pannelli fotovoltaici a terra.

Tale azione delittuosa avrebbe fruttato ai malviventi un ingente bottino, creando di contro un enorme danno economico. Da "La Voltante" fanno sapere che "il territorio e tutto il comprensorio del nord Brindisino è ben pattugliato dagli agenti dell'istituto, che anche in altre occasioni hanno permesso di sventare reati contro il patrimonio".