Investimenti sulla Carovigno-San Vito, arrivano strisce pedonali e illuminazione

CAROVIGNO - Nuova segnaletica, strisce per gli attraversamenti pedonali, illuminazione rinnovata: adesso quel punto della Carovigno-San Vito dei Normanni vicino al Carbrun e al Green Garden è più sicuro. In passato è stato teatro di diversi investimenti, anche mortali. Vittime gli ospiti delle strutture di accoglienza. Il presidente della Comunità Africana di Brindisi, Drissa Kone (foto sotto), ci tiene a ringraziare le autorità: "Il nostro grazie va al prefetto Carolina Bellantoni e alla Provincia di Brindisi, hanno ascoltato il nostro appello". L'ultimo investimento su quel tratto di strada che da Carovigno conduce a San Vito dei Normanni si è registrato il 18 ottobre 2020. Putroppo perse la vita un ragazzo originario del Gambia. Si chiamava Cesaay Sait e aveva solo 22 anni, la sua vita spezzata dopo l'investimento.

Quella di Said è solo l'ultima di una serie di tragedie che hanno come vittime giovani migranti che, a piedi o in bici, fanno ritorno nelle strutture di accoglienza della zona. Altro incidente a Carovigno il 29 settembre 2019 dove un 21enne originario del Senegal che tornava nel centro di accoglienza del Carbrun in bici fu investito da un automobilista positivo all'alcoltest. Per fortuna il ragazzo riportò solo lievi ferite. Drissa Kone in passato aveva rivolto diversi appelli per mettere in sicurezza quel tratto di strada. Aveva invitato anche i vari ospiti delle strutture di accoglienza a indossare sempre - soprattutto di notte - i catarifrangenti. Adesso le richieste sue e della Comunità Africana di Brindisi tutta sono state esaudite. Per questo motivo, dopo almeno tre incontri in Prefettura, Drissa ringrazia le autorità competenti.