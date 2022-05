Incendio di sera nel parco giochi comunale, indagini in corso

CAROVIGNO - Il rogo si è sviluppato poco prima delle 20:30 di ieri sera, domenica 22 maggio 2022, quando la villa comunale di Carovigno era ancora aperta. L'incendio ha interessato uno scivolo per bambini nel parco giochi comunale. Fortunatamente, non c'era nessuno a giocare. Le fiamme si sono estese al tapperto sottostante.

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno domato il rogo. Lo scivolo è andato completamente distrutto. Hanno messo in sicurezza la zona interessata. Sul posto, anche polizia locale e carabinieri che, in sinergia, stanno conducendo le indagini per capire la natura dell'incendio. Nella zona ci sono telecamere, va capito se hanno ripreso l'area del rogo.