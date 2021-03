Servizio straordinario di controllo del territorio: due denunce e due segnalazioni

CAROVIGNO - I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel Comune di Carovigno, hanno denunciato due persone e segnalate altrettante per uso personale di sostanze stupefacenti.

In particolare, un 30enne di Fasano è stato denunciato per possesso di un coltello a serramanico. I militari lo hanno rinvenuto nel corso di una perquisizione personale e veicolare. La lama del coltello era lunga 7 centimetri. L'arma è stata sottoposta a sequestro.

Un 30enne di Mesagne, invece, è stato sorpreso in stato di alterazione psicofisica alla guida di un’autovettura non di sua proprietà, sottoposto agli accertamenti mediante l’etilometro in dotazione, è risultato con un tasso superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato al proprietario.

Due le segnaalazioni amministrative per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti: un 36enne di Latiano trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana, occultati nella tasca del giubbotto e un 49enne di Carovigno, trovato in possesso di 1,3 grammi di marijuana, nascosta all’interno della tasca del giubbotto.

Complessivamente sono stati eseguiti 4 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 69 persone, controllati 42 automezzi, 11 perquisizione eseguite, 5 esercizi pubblici controllati ed elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada.