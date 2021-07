Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, segnalate 5 persone

CAROVIGNO - A conclusione del servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di Carovigno, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni hanno segnalato cinque persone all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. In particolare, si tratta:

? un 40enne di Ostuni, trovato in possesso a seguito di perquisizione personale di un involucro contenente marijuana del peso di gr. 0,9. sostanza stupefacente, celato nella tasca interna del gilet;

? un 24enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso a seguito di perquisizione personale e domiciliare di un barattolo con all’interno due involucri uno contenente marijuana per 2,40 grammi e l’altro contenente hashish per 2,20 grammi, nascosto in un ripostiglio della sua abitazione;

? una 25enne di Villa Castelli, trovata in possesso di un grinder con all’interno 0,2 grammi di marijuana, nascosto nella sua borsa;

? un 41enne di Latiano, trovato in possesso a seguito di perquisizione personale, di un birillo contenente 0,28 grammi di cocaina contenuto nel proprio portafogli;

? un 33enne di Latiano, trovato in possesso a seguito perquisizione personale di un flacone contenente 4 ml di metadone, celato nel marsupio.

Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state poste sotto sequestro.Complessivamente sono stati eseguiti 11 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione; identificate 44 persone, controllati 39 mezzi; eseguite 8 perquisizioni; elevate 10 contravvenzioni al codice della strada.