Servizio straordinario. Armi, droga e auto rubata: tre denunce e tre segnalazioni

CAROVIGNO - A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai reparti dipendenti dalla compagnia di San Vito dei Normanni nel Comune di Carovigno, i carabinieri hanno effettuato tre denunce e tre segnalazioni.

In particolare, un 70enne di Carovigno è stato denunciato perchè trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo15,5 centimetri, nascosto all’interno del portaoggetti. Sottoposto a sequestro. Sempre a Carovigno un 31enne di origine gambiana, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lunghezza di 19 centimetri, posto all’interno di un marsupio e sottoposto a sequestro. Infine, un 25enne di Francavilla Fontana è stato sorpreso alla guida di un’autovettura risultata rubata. Il giovane, poi, è risultato privo di patente perché mai conseguita. Il veicolo è stato restituito al proprietario.

Segnalati all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti: un 31enne di Mesagne, trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish, nascosti nella tasca dei pantaloni; un 17enne trovato in possesso di 1,3 grammi di marijuana, nascosti in uno zaino e un 46enne di San Vito dei Normanni trovato in possesso di 0,94 grammi di eroina, occultati nei calzini. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro.

Complessivamente sono stati eseguiti 11 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione; identificate 47 persone, controllati 38 automezzi, effettuate 10 perquisizioni e controllati 2 esercizi pubblici.