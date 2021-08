Tentato furto e inseguimento: caccia a banda di topi d’appartamento

CAROVIGNO - Un furto in appartamento scoperto nel vivo. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni si sono messi all'inseguimento di un'Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio, fuggita sulla strada statale che collega Brindisi a Bari. A bordo un banda colta sul fatto questa mattina (venerdì 6 agosto 2021) in un'abitazione in via San Felice, a Carovigno. Disturbati dai militari mentre frugavano in casa, sono scappati, repentinamente, sulla loro potente auto. Si è così innescato un inseguimento con i carabinieri, che hanno dovuto bloccare la statale, sia in direzione Bari che Brindisi. L'auto ha preso la via di fuga, però, verso la provincia barese, seguita da tutte le auto della compagnia dei carabinieri. Le ricerche dei fuggitivi sono ancora in corso.