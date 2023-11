In tre accusati di aver diffamato un consigliere comunale: assolti

BRINDISI - In tre erano stati accusati di aver diffamato, via social, un consigliere comunale di Carovigno. Oggi, lunedì 20 novembre 2023, si è concluso il processo a loro carico. Per il giudice del Tribunale di Brindisi, Maria Raffaella Lopane, non ci fu diffamazione. Il dispositivo di assoluzione, infatti, recita: "Il fatto non sussiste". I tre imputati, tutti difesi dall'avvocato Vincenzo Lanzilotti e tutti residenti a Carovigno, sono un 46enne nato a San Ferdinando di Puglia (Foggia), un 56enne nato a Brindisi e un 50enne nato a Brindisi. L'ex consigliere comunale in questione è Jacopo Russo. Gli episodi risalgono al 30 novembre 2020. Il giorno dopo, Russo si recò presso la compagnia dei carabinieri di San Vito Dei Normanni e sporse una denuncia-querela, ritenendo di essere stato oggetto di ingiurie.

Il 30 novembre di tre anni fa il Consiglio comunale di Carovigno doveva occuparsi degli equilibri del bilancio comunale e del riconsocimento dei debiti fuori bilancio (circa 986 mila euro). Il voto si risolse in un "pareggio": otto voto a favore e otto contrari. Decisivo il voto contrario del consigliere di una lista collegata al Partito Democratico, Jacopo Russo, che si era dichiarato indipendente. La questione, politcamente parlando, era scottante. La Giunta guidata da Massimo Lanzilotti rischiava. Lo stesso sindaco tuonò parlando di "una irresponsabilità da gioco politico". E Russo denunciò, a stretto giro di posta, di essere stato bersagliato di insulti attraverso un noto social network.

Le indagini partirono e tre persone - quelle indicate sopra - vennero citate a giudizio nel marzo 2022. Hanno dovuto rispondere di un singolo capo di imputazione: diffamazione aggravata. Riferendosi all'intervento in Consiglio comunale dello stesso Russo, avrebbero digitato sul social frasi diffamatorie. Le espressioni usate sono colorite e scritte in dialetto. Si passa da un "infamone" a un "mucatu", passando per un non facilmente traducibile "no valivi nienti prima, mu invece no vali nienti e mienzu piccatu". Il pm che si è occupato del caso è Giovanni Marino, della Procura di Brindisi. Come detto, il giudice del Tribunale ha assolto i tre imputati. Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 90 giorni.