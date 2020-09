Vasto incendio in un canneto: rogo domato dai vigili del fuoco

CAROVIGNO - Sono terminate le operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato intorno alle 13 di oggi ( 25 settembre) un un canneto nella località balneare di Pantanagianni, tra Santa Sabina e Specchiolla, nei pressi del Baia. Sul posto hanno lavorato tre squadre di vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamenti di Ostuni, con cinque mezzi, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'incendio ha coinvolto tutto il canneto all interno del canalone arrivando a ridosso delle abitazioni, qualcuna lambita dalle fiamme. Nessun danno a persone e alle stesse abitazioni, solo qualche mura annerite insieme ad alcuni alberi da frutta.