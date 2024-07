Lotta ai furbetti della sosta: parte il servizio di rimozione coatta con il carroattrezzi

CAROVIGNO - Con la delibera di giunta n. 116 del 07 giugno 2024, il Comune di Carovigno ha annunciato l'istituzione di un nuovo servizio di carroattrezzi e rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata. Questo importante passo è stato possibile grazie alla collaborazione di tutta l'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Lanzilotti, del comandante della polizia municipale Gabriele Grassi e, in particolare, dell'assessorato alla polizia municipale rappresentato da Francesco Monna.

L'introduzione di questo servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e dei visitatori di Carovigno, soprattutto in vista della stagione estiva. Durante i mesi più caldi, infatti, la città vede un aumento significativo del traffico e della presenza di veicoli, situazione che spesso porta a problemi di sosta selvaggia e di accessi carrabili bloccati.

Il nuovo servizio di carroattrezzi mira a migliorare la fruibilità delle strade cittadine, garantendo che gli accessi carrabili regolarmente autorizzati siano rispettati. Troppe volte, infatti, si è assistito a situazioni in cui veicoli parcheggiati in maniera irresponsabile hanno creato disagi non solo ai residenti, ma anche alle attività commerciali e ai servizi di emergenza.

La presenza del carroattrezzi permetterà una rimozione rapida ed efficiente dei veicoli in sosta vietata, riducendo al minimo i disagi per la circolazione e aumentando la sicurezza stradale. Questo intervento è particolarmente significativo per una località turistica come Carovigno, dove l'afflusso di visitatori può mettere a dura prova la gestione del traffico e della sosta.

L'istituzione di questo servizio non sarebbe stata possibile senza la stretta collaborazione tra le diverse componenti dell'amministrazione comunale. Il sindaco Massimo Lanzilotti ha sottolineato l'importanza di un lavoro di squadra efficace e coordinato, che ha coinvolto anche il comandante della polizia municipale Grassi Gabriele, il quale ha messo a disposizione la propria esperienza e competenza per la pianificazione operativa del servizio.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dall'assessorato alla polizia municipale, con l'assessore Monna Francesco che ha promosso e sostenuto l'iniziativa fin dalle prime fasi. Grazie al suo impegno, è stato possibile superare le difficoltà burocratiche e organizzative, portando a termine un progetto che avrà un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini di Carovigno.

L'introduzione del servizio di carroattrezzi e rimozione coatta rappresenta un passo avanti significativo per Carovigno. Non solo migliorerà la gestione del traffico e della sosta, ma contribuirà anche a creare un ambiente urbano più ordinato e sicuro. Si tratta di un esempio concreto di come una buona amministrazione possa rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità, migliorando la vivibilità e l'attrattività della città.

In conclusione, Carovigno si prepara ad affrontare la stagione estiva con un servizio in più a disposizione dei cittadini e dei turisti. Grazie alla determinazione e alla collaborazione dell'amministrazione comunale, il servizio di carroattrezzi e rimozione coatta è ora una realtà, pronta a garantire una città più ordinata e accessibile per tutti.

