Cartuccia calibro 9 nel comodino, scatta la denuncia

Era detenuta illegalmente, dopo la perquisizione dei carabinieri finisce nei guai un 33enne domiciliato in paese

SAN PANCRAZIO SALENTINO - I carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 33enne cittadino romeno domiciliato in paese, per detenzione illegale di una cartuccia calibro 9. In particolare, durante una perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione dell'uomo, i militari hanno rinvenuto la munizione nascosta all'interno del comodino della sua camera da letto, successivamente sequestrata.