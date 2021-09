In casa nascondeva oltre 60 grammi di hascisc suddiviso in dosi: denunciato

Un 56enne è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanza stupefacecnte ai fini dello spaccio

FRANCAVILLA FONTANA - Un 56enne di Francavilla Fontana è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana per detenzione di sostanza stupefacecnte ai fini dello spaccio. I militari durante una perquisizione domiciliare a suo carico, operata in collaborazione con il Nucleo Cinofili cc di Modugno (Ba) hanno trovato 66 grammi di hashish, suddivisi in quattro dosi.