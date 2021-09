In casa aveva 67 piante di Cannabis, cartucce e reperti archeologici: arrestato un 73enne

ORIA - Un 73enne residente a Mesagne ma di fatto domiciliato a Oria in contrada Paradiso, è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, durante una perquisizione domiciliare hanno trovato: 67 esemplari di canapa indiana in pieno stato vegetativo, 100 grammi di canapa indiana già essiccata, attrezzatura idonea per la coltivazione ed essiccazione indoor di marijuana e tre cartucce calibro 12 per fucile, oltre a vari reperti archeologici.

Le piante erano di altezza compresa fra 1,50 e 3 metri. Nell’appartamento è stato rinvenuto, inoltre, un metal detector artigianale e vari reperti archeologici per i quali sono in corso accertamenti per attestarne l’autenticità.

I reperti trovati

Si tratta di: due pesi da telaio troncopiramidale in ceramica acroma, danneggiati, altezza massima 11 cm; tre pesi da telaio troncopiramidale in ceramica acroma, danneggiati, altezza massima 9,5 cm; un peso da telaio troncoconico in ceramica acroma, danneggiato, altezza massima 10 cm; un piatto in ceramica a vernice nera con incrostazioni, danneggiato e ricomposto parzialmente mediante incollaggio, base circolare; un frammento di lucerna in ceramica a vernice nera con incrostazioni, lunghezza massima 3,5 cm; un frammento, presumibilmente di una brocca, in ceramica a vernice nera con incrostazioni, diametro massimo 9,5 cm; un frammento circolare in ceramica a vernice nera con incrostazioni, diametro 4 cm; un frammento in ceramica lunghezza massima 8,5 cm; un manufatto in pietra altezza massima 7 cm; un bracciale in bronzo danneggiato, diametro massimo 5,5 cm; una moneta in bronzo, parzialmente danneggiata e con incrostazione del diametro di 1,5 cm.

L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.