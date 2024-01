Case senza acqua e fogna: "Fateci vivere in modo umano"

BRNDISI - Abitazioni senza acqua e fogna nonostante continur richieste, promesse e pagamento di tasse e opere di urbanizzazione. E' questo lo stato in cui versano alcuni residenti di contrada Muscia, alla periferia del quartiere Sant'Elia, a Brindisi. Uno degli abitanti, residente in via Degli Elettricisti, esasperato, lancia un appello attraverso la redazione di questo giornale.

"Tramite voi mi rivolgo ai nostri rappresentanti politici locali, passati, presenti e futuri. I quali, da moltissimi anni li vediamo girare nelle nostre strade e case per cercare voti, promettendo acqua e fogna in tutte le case, altri, strade e marciapiedi rifatti. L'unico politico che abbia fatto qualcosa sul vero senso della parola è stato il signor Fabio Amati il quale ha sbloccato in parte l'iter per fare allacciare acqua e fogna a molte famiglie, mentre altre come la mia stiamo fermi al palo, grazie ai nostri politici locali, sindaco in primis".

"Abbiamo pagato e stiamo pagando migliaia di euro di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Addirittura, hanno avuto il barbaro coraggio di farci pagare anche la Tasi, pur non avendo nessun servizio e dichiarando che le strade sono private. Paghiamo fior di euro di tari per un servizio ridotto (ritiro solo dei rifiuti)".

"Ma la priorità per tutti noi che viviamo in questo "Terzo mondo" è avere acqua fogna nelle nostre case. Basta ascoltare sempre le solite chiacchere di strade strette non a norma, quando in via Marco Biagi e dintorni ci sono strade più strette delle nostre, dove il Comune ha dato autorizzazioni a fare passare acqua, fogna e altre opere secondarie. Quindi, avendo pagato più del dovuto pretendiamo i nostri diritti. Fateci vivere in modo umano, perché siamo esseri umani anche noi e abbiamo diritto a vivere dignitosamente".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui