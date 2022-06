La Cassazione: figlio pusher? Perde il mantenimento da parte del padre

ORIA - Se il figlio non è economicamente indipendente ma è un presunto pusher, non deve venire mantenuto dal padre, rappresentato dall'avvocato Antonella Rizzo dello studio Rizzo-Sartorio. E' quanto ha deciso la Cassazione, sesta sezione civile, in merito a un caso in cui sono coinvolti genitori separati e figlio oritano, 21enne all'epoca della separazione. Per gli ermellini la presunzione d'innocenza non basta, i fatti storici - perquisizione e relativo ritrovamento della droga, bilancino e soldi - non sono contestabili. Si discute "solo dell'atteggiamento colpevole del figlio nella ricerca di un lavoro", si legge nell'ordinanza della Cassazione. I giudici in questo terzo grado confermano quanto stabilito l'11 agosto 2020 dalla Corte d'Appello di Lecce: il figlio non deve essere mantenuto dal padre, in quanto non ricerca attivamente un lavoro. E la madre perde l'assegnazione della casa - nella quale viveva col figlio -, madre coinvolta anche nelle vicende penali del figlio. (nella foto sotto, gli avvocati Antonio Sartorio e Antonella Rizzo)

Sono due i punti salienti da tenere presente: l'arresto di madre e figlio e il divorzio. I due vengono arrestati dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione dei militari, infatti, aveva avuto esito positivo: erano stati trovati cocaina, bilancino e 4mila euro in contanti. I due, fino a sentenza definitiva, sono da ritenersi innocenti, ovviamente. Poi c'è il divorzio, davanti al Tribunale di Brindisi. In primo grado la casa coniugale viene assegnata a madre e figlio, perché non è stata provata la colpevolezza degli imputati. L'avvocato Rizzo non ci sta e si va in appello. A Lecce la situazione cambia: ricorso accolto e sentenza di primo grado riformata. Questa volta è la madre che non ci sta, si va in Cassazione. E qui arriva l'ordinanza. Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il figlio perde il diritto a essere mantenuto, la madre perde l'assegnazione della casa.

Un passaggio saliente della sentenza: "Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento sussiste solo fin quando è in atto un percorso formativo avente a oggetto la ricerca di un'attività lavorativa e l'inserimento nel mondo professionale, non quando invece manca qualsiasi progettualità o iniziativa in ordine all'inserimento nel mondo del lavoro come nella fattispecie in cui il figlio non ha dimostrato alcun interesse a intraprendere una qualsiasi carriera".