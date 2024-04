"Cavallo di ritorno", 800 euro per una 500: una condanna e un rinvio a giudizio

BRINDISI - Per recuperare la propria Fiat 500, rubata, un cittadino brindisino ha dovuto sborsare 800 euro che, da un intermediario all'altro, alla fine hanno portato al recupero dell'auto. Si scrive "cavallo di ritorno", si legge "estorsione". Per questa vicenda un brindisino di 32 anni, Simone Vantaggiato, è stato condannato a una pena pari a tre anni e quattro mesi di reclusione. Lui avrebbe funto da mero intermediario. Un altro brindisino, il 53enne Vincenzo Corsano, dovrà invece affrontare un processo. Vantaggiato ha optato per il rito abbreviato, che in caso di condanna prevede uno "sconto" pari a un terzo della pena. Corsano invece ha scelto il rito ordinario. Il dispositivo della sentenza, insieme al contestuale rinvio a giudizio, è stato letto giovedì 18 aprile 2024 in aula, dalla gup del tribunale di Brindisi Vilma Gilli. L'inchiesta è stata invece curata dal procuratore aggiunto Antonio Negro.

E proprio l'inchiesta, al di là dell'episodio ricostruito, merita un approfondimento. La vicenda risale al maggio 2019. In quel momento, i carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi stanno conducendo un'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Negro. L'ipotesi di reato riguarda tutt'altro argomento e le persone attenzionate sono diverse. I militari si imbattono in una conversazione interessante dal punto di vista investigativo. Una donna si rivolge a un amico, lamentandosi del furto della sua 500. Questi contatta un altro uomo, per capire se si può "risolvere la questione". Il secondo uomo si attiva.

Ed è qui che è entrerebbe in gioco Simone Vantaggiato, contattato dal secondo uomo. La macchina - previa "ricerca" - si potrebbe ottenere, "versando" la somma di 1.500 euro. Vantaggiato raggiunge a casa Corsano, in quel momento ai domiciliari. Avrebbe ottenuto quindi rassicurazioni sulla "disponibilità" della vettura. E così Vantaggiato avrebbe avvisato il secondo uomo. Ripercorsa la trafila al contrario, alla fine si riesce a scendere a 800 euro, ma ovviamente non si può dire alle forze dell'ordine "ho pagato". Bisogna far finta che la 500 venga ritrovata per caso.

Intanto il padre della vittima prepara gli 800 euro in contanti e li dà materialmente alla prima persona, che a sua volta li dà alla seconda. La somma sarebbe quindi passata nelle mani di Vantaggiato, quale ulteriore intermediario. Corsano sarebbe stato ulteriormente "attivato". La 500 alla fine viene ritrovata, tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio. Come detto, è in corso un'altra indagine - che sarà archiviata - e le conversazioni intercettate rimandano un certo quadro. Infatti, Vantaggiato e Corsano saranno successivamente indagati, mentre i primi due uomini vengono ascoltati dalla procura come persone informate sui fatti. E ricostruiscono candidamente i vari passaggi di denaro.

Costoro non vengono indagati in quanto hanno agito nell'interesse della persona offesa, di fatto non ottenendo - da quanto emerso - alcun ingiusto vantaggio. E' stata invece ritenuta differente - come visto - la posizione di Vantaggiato e di Corsano. Per quest'ultimo, la prima udienza del processo è stata fissata per il 21 novembre 2024. Le motivazioni della sentenza del processo celebrato con rito abbreviato, invece, saranno depositate entro 90 giorni dalla lettura del dispositivo in aula.