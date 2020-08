Cede bustina di droga a un coetaneo, ma i carabinieri lo osservano

ORIA - Ha ceduto una bustina di sostanza stupefacente a un altro ragazzo, ma non si è accorto che i carabinieri lo tenevano d’occhio. Il 23enne Stefano Conte, di Oria, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della compagnia di Francavilla Fontana. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri (giovedì 6 agosto) nel centro di Oria.

Il giovane è stato notato dai militari mentre passava a un coetaneo una busta in cellophane, termosaldata, contenente 16 grammi di marijuana. Successivamente i carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’arrestato, trovando 835 euro in contane di dubbia provenienza. Il ragazzo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari.