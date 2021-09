Agli arresti domiciliari ma uno aveva droga in casa e due evadono: arresto e denunce

Servizio di controllo delle persone sottoposte alla detenzione domiciliare da parte dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi nei Comuni di Ceglie Messapica, Ostuni e Cisternino.

In particolare, a Brindisi, i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato, per evasione, un 40enne di Ceglie Messapica. L’uomo, autorizzato a uscire dalla propria abitazione per recarsi a Brindisi presso il Tribunale per un’udienza, dopo aver posto il visto di partenza presso la stazione carabinieri di Ceglie Messapica, si era diretto verso Brindisi eseguendo, lungo il tragitto, tre soste intermedie non autorizzate, presso tre esercizi pubblici di Ceglie Messapica. Al termine dell’udienza, invece di far rientro a casa, si è recato presso l’area portuale di Brindisi per una passeggiata dove è stato arrestato dai militari operanti, impegnati nel servizio di monitoraggio. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 40enne è stato condotto nel carcere di Brindisi.

I carabinieri della stazione di Cisternino hanno denunciato in stato di libertà un 41enne del luogo per evasione. L’uomo nel corso di un controllo è stato individuato all’interno delle pertinenze della sua abitazione intento a parlare con altre persone senza alcuna autorizzazione.

A Ostuni, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni hanno denunciato in stato di libertà un 51enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e inosservanza degli obblighi. L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 6 grammi di cocaina, nascosto nell’armadio della camera da letto e un rotolo di nastro adesivo dello stesso colore di quello usato per sigillare l’involucro, riposto sul comodino del salone, il tutto sottoposto a sequestro.