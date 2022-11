Accusato di abusi sulla figlia, padre nega ogni addebito davanti al gip

CEGLIE MESSAPICA - Si è tenuto ieri (venerdì 4 novembre 2022) dinanzi al gip del Tribunale di Brindisi, l’interrogatorio di garanzia del 43enne di Ceglie Messapica accusato di presunte violenze sessuali perpetrate a danno della figlia sin da quando era dodicenne (oggi ha 18 anni), alla presenza dei suoi legali, uno dei quali, però, ha rinunciato al mandato. L’indagato, secondo le prime sommarie informazioni, avrebbe scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere e, durante l’interrogatorio, avrebbe fornito la propria versione dei fatti, negando ogni addebito sulle accuse di violenza sessuale.

Al momento l'uomo rimane agli arresti domiciliari e non è stata avanzata richiesta da parte del legale di revoca di tale misura. Il 43enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Ceglie Messapica nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 novembre in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, nell’ambito delle indagini avviate dopo la denuncia della moglie, anch'ella vittima di violenza, che ha avuto il coraggio di rivolgersi ad un centro antiviolenza del Brindisino. La donna, insieme ai figli, da mercoledì, si trova in un luogo protetto.