Aggredisce una coppia, inveisce contro i carabinieri e simula un malore

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato un pensionato, 80enne del luogo, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, i militari intervenuti su richiesta di una donna 28enne del luogo, hanno appurato che lei e il suo compagno 27enne erano stati aggrediti, per futili motivi, dal pensionato. Quest’ultimo, improvvisamente, ha inveito contro i militari intervenuti, sia con offese che spingendo uno dei due e cercando di sottrargli la pistola d’ordinanza. Infine, ha simulato di cadere per terra e di accusare un malore. L'uomo si trova agli arresti domiciliari.