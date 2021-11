Aggredisce la propria compagna: denunciato per maltrattamenti

CEGLIE MESSAPICA - Aggredisce la compagna, i carabinieri intervengono e trovano anche delle armi detenute illegalmente. I militari della stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla segnalazione di un cittadino, hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 58enne del luogo, per avere aggredito, all'interno delle mura domestiche, la propria compagna convivente, una 58enne del luogo, che ha fatto ricorso alle cure presso il pronto soccorso dell'ospedale di Ceglie Messapica.

Nel corso degli controllo i militari hanno anche proceduto al sequestro delle armi detenute dal 58enne. I Carabinieri, inoltre, nel corso degli accertamenti, hanno quindi eseguito un controllo presso l'abitazione della madre, 88enne e del fratello 42enne, entrambi del luogo, e hanno rinvenuto armi e munizioni illegalmente detenute dai predetti, che erano di proprietà del marito della donna 88enne, deceduto nel 2018. Questi ultimi sono quindi stati tratti in arresto e al termine delle formalità di rito, sono stati rimessi in libertà e le armi e le munizioni sottoposte a sequestro.