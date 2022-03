Anziana sola cade in casa, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

CEGLIE MESSAPICA - Anziana cade mentre è in casa da sola, i vigili del fuoco la soccorrono, entrando da una finestra. L’episodio questo sera, intorno alle 18:30, in via Cicerone a Ceglie Messapica. I pompieri sono stati allertati dai carabinieri della locale stazione, ubicati difronte all'abitazione della donna. A loro volta sono stati allertati dai vicini che hanno udito i lamenti della 87enne. I vigili del fuoco sono, così entrati in casa attraverso una finestra che affaccia su un pozzo luce, prestando aiuto all'anziana che è stata consegnata ai sanitari del 118. Sul posto i carabinieri.