Anziana disperata ruba del cibo, guardia giurata glielo paga

CEGLIE MESSAPICA - Spinta dalla fame e dalla disperazione una donna anziana prova a rubare il cibo in un supermercato, ma viene colta sul fatto. La storia è a lieto fine: una guardia giurata, Angelo Tetesi, decide infatti di saldare lui il conto. E' accaduto mercoledì 18 agosto, in un esercizio commerciale di Ceglie Messapica.

Angelo Tetesi, guardia giurata di San Michele Salentino, operante per Mondialpol Vedetta 2, quel giorno lavora a Ostuni. Decide di fermarsi a Ceglie Messapica e di prepararsi un panino. Sceglie un piccolo supermercato. Entra e sceglie pane e insaccati. Ma sente delle grida. Una cassiera apostrofa una anziana signora: "Ladra".

Tetesi decide di vederci chiaro. La situazione è questa: la donna anziana ha provato a rubare due pacchi di spaghetti e due scatolette di tonno. Ha fame - spiega in lacrime - e non ha i soldi per pagare. La guardia giurata si intenerisce e alla fine decide di chiuderla lui la vicenda. Scegliendo un lieto fine: salda lui il conto all'anziana signora.