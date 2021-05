Carabinieri aggrediti durante il controllo a un uomo detenuto ai domiciliari

CEGLIE MESSAPICA - Prima vengono aggrediti da due cani, poi da un uomo ai domiciliari. I carabinieri stavano effettuando un controllo. E' accaduto a Ceglie Messapica, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale, un 45enne del luogo, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

In particolare, nel corso della notte, i militari nel procedere al controllo domiciliare dell'uomo, sono stati aggrediti da due cani di grossa taglia, riuscendo a evitarli rifugiandosi all'interno dell’abitacolo dell'autovettura di servizio. Sono stati quindi raggiunti dal 45enne, il quale, dopo aver richiamato i cani e in evidente stato di agitazione ha spintonato, oltraggiato e minacciato i militari, intimandogli di non effettuare ulteriori controlli notturni. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, concluse le formalità di rito, l'uomo è stato rimesso in libertà e ricondotto presso la sua abitazione in rispristino del regime detentivo.