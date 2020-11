Rapina e spaccio di stupefacenti: finisce in carcere

CEGLIE MESSAPICA - Rapina e spaccio di stupefacenti: arriva il conto della giustizia. I carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi, nei confronti di un 30enne del luogo. L’uomo deve espiare il residuo di una pena di 5 anni, 7 mesi e 26 giorni per atti sessuali, minacce, danneggiamento, rapina e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, reati commessi a Ceglie Messapica tra il 2012 e il 2014. L’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi, come disposto dall’autorità giudiziaria.