In casa hashish già suddiviso in dosi: guai per un 44enne

CEGLIE MESSAPICA - Hashish in casa, finisce nei guai un 44enne. I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato un 44enne del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. In particolare, i militari, durante la perquisizione domiciliare eseguita con la collaborazione di personale del nucleo cinofili della guardia di finanza di Brindisi, hanno trovato nella sua abitazione, 34 grammi di hashish suddivisi in dosi e materiale destinato al confezionamento delle medesime, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato, concluse le formalità di rito è stato rimesso in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria.