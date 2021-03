Controlli dei carabinieri sulle armi comuni da sparo: un denunciato

Un 50enne nei guai per non aver comunicato la detenzione di un fucile da caccia appartenuto al padre, defunto

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri dipendenti dalla compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di specifici controlli eseguiti nei confronti di detentori di armi comuni da sparo, hanno denunciato un 50enne residente a Ceglie Messapica, per detenzione illegale di un fucile da caccia. In particolare è stato accertato che l’arma era appartenuta al defunto genitore dell’uomo che non ne aveva denunciato la detenzione all'autorità preposta. L’arma è stata sottoposta a sequestro.