In casa con le banconote da 50 euro false: nei guai un coppia

L'arresto portato a termine dai carabinieri e dalla polizia locale, i due sono stati poi rimessi in libertà. La donna aveva provato a spendere il denaro in una tabaccheria

CEGLIE MESSAPICA - In casa con quattro banconote false, una coppia finisce nei guai dopo la perquisizione portata a termine dai carabinieri e dalla polizia locale. E' accaduto ieri (venerdì 10 settembre) a Ceglie Messapica. I due avevano "collezionato" quattro banconote da 50 euro contraffatte. La coppia, una 48enne e un 25enne, è stata arrestata.

Le indagini sono partite nel mese scorso. Ad agosto la 48enne ha provato a rifilare una banconota da 50 euro, falsa, all'addetto di una tabaccheria a Ceglie Messapica. Ma il rilevatore di banconote false in dotazione all'esercizio commerciale non ha fallito il proprio compito. Da qui, le indagini dei carabinieri e della polizia locale, coordinati dalla pm della Procura di Brindisi, Livia Orlando.

Ieri i militari e gli agenti hanno bussato alla porta della coppia e hanno operato la perquisizione domiciliare. Il risultato è stato il ritrovamento delle quattro banconote, poi sequestrate. Occorrerà accertare la provenienza del denaro contraffatto. I due sono stati denunciati per detenzione di banconote false in concorso. Poi, ad arresto avvenuto, sono stati rimessi in libertà dopo le formalità di rito, come disposto dall'autorità giudiziaria.