Dai controlli anti assembramento all'arresto per spaccio: giovane nei guai

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Tommaso Gioia, 26enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, domenica 20 settembre, in serata, durante un controllo anti assembramento nel centro storico, nonchè per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane che era a piedi, è stato perquisito.

E' stato, infatti, trovato in possesso di 5 involucri in cellophane contenenti cocaina per complessivi 1,80 grammi, nascosti nei pantaloni, nonché della somma di 705 euro. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Il 26enne si trova presso la casa circondariale di Brindisi.