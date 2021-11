In casa hashish e materiale per confezionarla: arrestato e rilasciato

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato un 52enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In particolare, durante la perquisizione dell’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto 18 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e la somma di 75 euro, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, concluse le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rimesso in libertà.