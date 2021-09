Affidato in prova, spaccia droga in casa: finisce in carcere

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, affidato in prova, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 60 grammi di marijuana, della somma contante di 1200 euro e di vario materiale per il confezionamento della sostanza, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi.