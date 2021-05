Dramma della solitudine, anziano trovato morto in casa

Il corpo è stato rinvenuto questa mattina, mercoledì 26 maggio, in una abitazione in via Gramsci. I vicini hanno chiamato i carabinieri perchè non lo vedevano da alcuni giorni

CEGLIE MESSAPICA - Dramma questa mattina, mercoledì 26 maggio 2021, in via Gramsci a Ceglie Messapica. Un uomo di circa 70 anni, V.C., è stato infatti stato trovato cadavere all'interno della propria abitazione forse per un malore improvviso dal quale non si è più ripreso. Erano diversi giorni che l'uomo non dava più notizie di sè, tanto che i vicini hanno allertato immediatamente i carabinieri della locale stazione che, con l'aiuto del vigili del fuoco, hanno sfondato la porta d'ingresso della casa dove l'uomo risiedeva da solo. Una volta entrati hanno trovato il corpo del settantenne riverso sul pavimento. Sul posto, anche, i sanitari del 118 e il medico legale per una prima ricognizione cadaverica. Con molta probabilitá l'anziano è morto per un infarto. Non è stata disposta l'autopsia.