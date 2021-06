Accusato di estorsione ed evasione dai domiciliari: in carcere

CEGLIE MESSAPICA - Accusato di estorsione ed evasione, finisce in carcere. I carabinieri della tsazione di Ceglie Messapica hanno arrestato un 45enne del luogo per estorsione ed evasione, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. Il provvedimento è scaturito dalla condanna dell'uomo per tali reati che ha commesso in Ceglie Messapica nell'intervallo di tempo tra il 7 ottobre 2020 e 16 marzo 2021. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce.