"San Raffaele": furto di disinfettanti e mascherine, denunciato operaio

CEGLIE MESSAPICA - Rubava materiale sanitario, sottraendolo al personale medico e infermieristico della struttura in cui lavorava. Si tratta di un operaio, 54enne di San Vito dei Normanni denunciato per furto aggravato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana. In particolare, a seguito di indagini, l'uomo, al lavoro presso la Fondazione San Raffaele, presidio di riabilitazione di alta specialità di Ceglie Messapica, nella mattinata di ieri, venerdì 30 ottobre, è stato sorpreso mentre si allontanava, durante l'orario di lavoro, con gel sanificante e igienizzante, dopo averlo rubato. Il materiale è stato recuperato e riconsegnato alla struttura.

