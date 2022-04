Due incidenti nell'arco di dieci minuti sulla provinciale, quattro auto coinvolte

CEGLIE MESSAPICA - E' accaduto intorno alle 9 di oggi, venerdì 15 aprile, sulla strada provinciale Ceglie Messapica - Francavilla Fontana, vicino al distributore Menga Petroli. Due gli incidenti a distanza di dieci minuti l'uno dall'altro.

Il primo ha visto coinvolta una Smart di colore nero e una Ford Fiesta di colore grigio. La Fiesta grigia, proveniente da Francavilla Fontana, aveva quasi completato la rampa d'ingresso del distributore di benzina. E' stata tamponata dalla Smart che proveniva da Ceglie Messapica.

Il secondo incidente invece ha visto coinvolto una Opel Insigna che, proveniente da Ceglie in direzione Francavilla Fontana, fermatasi allo stop del primo incidente, ha avuto un impatto con una Ford Fiesta di colore scuro proveniente da Francavilla in direzione Ceglie. Sul posto, la polizia locale, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso coloro che occupavano le auto del secondo incidente. Nessun problema per i conducenti delle auto del primo incidente.