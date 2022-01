Incendio coinvolge un'auto: intervengono i vigili del fuoco

CEGLIE MESSAPICA - Nella mattinata di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, le fiamme hanno divorato un'auto in seguito a un incendio. E' accaduto intorno alle 4, in via Ovidio a Ceglie Messapica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

Il rogo ha distrutto una Fiat Punto, di proprietà di un operatore ecologico. I vigili del fuoco intervenuti hanno limitato i danni. Intanto, stando alle prime informazioni, è ancora da accertare la natura dell'incendio.