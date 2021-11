Furti seriali in periferia, sei ville "visitate" in poche ore dai ladri

CEGLIE MESSAPICA - Sei ville "visitate" dai malviventi nella periferia di Ceglie Messapica. E' accaduto sabato 20 novembre, nel tardo pomeriggio nella zona del Campo sportivo comunale. I ladri hanno tentato di ripulire una serie di villette che si trovano in via Due Colonne. In alcune erano, anche, presenti i proprietari e, a quanto pare, in una occasione questi due individui sarebbero scappati perchè scoperti dal proprietario che ha urlato. In altre, però, i malviventi sono riusciti ad entrare, mettere a soqquadro le stanze da letto e portare via monili in oro per alcune migliaia di euro.

Sul posto è giunta la pattuglia dei carabinieri, allertata dalle numerose chiamate al 112. Tutti gli abitanti delle villette hanno sporto denuncia, fornendo la propria testimonianza e quantificando i danni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. Episodi simili si erano, già, verificati nel giugno scorso in contrada Montevicoli dove, ignoti, hanno agito facendo razzia di soldi ed oro in diverse ville. Il tutto mentre i proprietari dormivano.