Furto in una villetta in pieno centro: ladri fanno incetta di gioielli

CEGLIE MESSAPICA - Hanno scavalcato il cancello in via Vespucci, l'entrata secondaria della villetta, forzato la finestra e scappati via con i gioielli. Il furto in pieno centro in una abitazione indipendente in via Cristoforo Colombo è stato scoperto dalla proprietaria al suo rientro, poco dopo le 19 di mercoledì 24 febbraio 2021. Nonostante l'orario e il traffico che interessa, giornalmente, entrambe le vie soprattutto per la presenza di varie attività commerciali, i ladri hanno agito indisturbati. Il danno è da quantificare ma si parla di alcune migliaia di euro. Al vaglio dei carabinieri della locale stazione, impegnati nelle indagini, le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza della vicina farmacia. Dai primi fotogrammi sarebbe visibile l'automobile con la quale hanno agito.