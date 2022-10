Incendio coinvolge un'auto, l'intervento dei vigili del fuoco

CEGLIE MESSAPICA - Incendio auto nella notte a Ceglie Messapica, intervengono i vigili del fuoco. E' accaduto ieri (domenica 30 ottobre 2022) intorno alle 23 in via Ancona. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno trovato l'auto in fiamme e molto fumo denso sprigionato dall'incendio.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri, per le indagini del caso, avviate una volta domato il rogo. Stando a quanto si apprende, sul posto si è recato anche personale del 118.

Seguono aggiornamenti