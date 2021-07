Vasto incendio distrugge ettari di una masseria, in azione i canadair

CEGLIE MESSAPICA - Un vasto incendio, divampato intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 7 luglio, ha tenuto impegnati per quasi otto ore uomini e mezzi dei vigili del fuoco, dell'Arif in una masseria tra Ceglie Messapica e Villa Castelli. E' stato necessario, anche, il supporto di due canadair che ha effettuato 16 lanci di acqua per debellare completamente le fiamme e far rientro intorno alle 19:30.

L'incendio si è propagato intorno alle ore 12 nei terreni di Masseria Cuoco, a confine con il territorio di Martina Franca, a cavallo tra le province di Brindisi e Taranto. Diversi ettari sono stati arsi dal fuoco. sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni con il direttore delle operazioni di spegnimento a seguito, una squadra dell'Arif, (l’Agenzia regionale per la attività irrigue e forestali) e due canadair.