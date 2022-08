Mangiano e bevono in braceria, poi si dileguano senza pagare

CEGLIE MESSAPICA - Pensavano forse di farla franca ma i cinque clienti che ieri sera (lunedì 22 agosto 2022) hanno mangiato a "La buona arrosteria" in via Teodorico a Ceglie Messapica e che sono andati via senza pagare non avevano fatto i conti con gli impianti di videosorveglianza all'interno del locale. Le telecamere, infatti, hanno ripreso i loro volti e quelle immagini sono state girate dal titolare, Michele Uregse, nel gruppo Whatsapp dei ristoratori cegliesi e finite sul tavolo della caserma dei carabinieri di Ceglie dove è stata presentata formale denuncia.

I cinque uomini si sono presentati alla braceria senza prenotare, intorno alle 21. Hanno ordinato prima un antipato, birra, tagli di carne pregiata e contorni per un valore totale di 486 euro. E così si sono seduti, hanno mangiato e bevuto. Al termine della cena, però, quando il cameriere si è diretto al tavolo per presentare il conto ha notato che non c’era più nessuno, volatilizzati. Stessa situazione si verificò nel marzo 2021 in un ristorante a pochi passi da Piazza Plebiscito: in quel caso si trattò di una coppia che dopo aver pranzato, con qualche escamotage, si dileguò senza pagare. La vicenda fu denunciata dalla titolare che pubblicò su facebook le foto della coppia, estrapolate dalle immagini delle telecamere interne al locale.