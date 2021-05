Trovato con hashish e cocaina, minorenne nei guai

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato un 16enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella tarda serata di ieri, martedì 4 maggio 2021, nel corso di un servizio per la repressione dello spaccio di stupefacenti, i militari hanno controllato il giovane in una via del centro abitato, trovandolo in possesso di 13,6 grammi di hashish e 1,70 grammi di cocaina, nonché 135 euro in banconote di vario taglio.

A seguito della perquisizione domiciliare effettuata con l’ausilio della squadra cinofili della guardia di finanza di Brindisi, è stato anche rinvenuto un bilancino di precisione e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto posto sotto sequestro. Il minore è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Lecce come disposto dall’autorità giudiziaria minorile.