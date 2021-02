Positivo al Covid e agli arresti domiciliari sorpreso a piedi in centro, denunciato

CEGLIE MESSAPICA - Se ne andava in giro in città nonostante fosse positivo al Covid-19 e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per furto. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno denunciato un 40enne del posto per aver violato la quarantena obbligatoria e l'autorità giudiziaria ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'uomo è stato, infatti, sorpreso mentre camminava a piedi in una via del centro abitato mentre faceva rientro presso la sua abitazione.