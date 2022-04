Bambini spaventati dai cani: i familiari aggrediscono il proprietario

CEGLIE MESSAPICA - Un uomo di 59anni è stato trasportato in codice giallo al Perrino di Brindisi dopo essere stato aggredito dai familiari di alcuni bambini spaventati dalla presenza dei cani che girovagavano nel terreno. E' accaduto a Ceglie Messapica, in contrada Sant'Angelo intorno alle 19 di oggi, lunedì 25 aprile 2022. L'uomo, proprietario di un vivaio nella medesima contrada, sarebbe stato accerchiato e aggredito da un gruppo di una decina di persone, familiari dei bambini. Sul posto è giunta la pattuglia dei carabinieri della locale stazione. La vicenda è in fase di accertamento da parte dei militari che hanno fermato otto persone condotte in caserma. L'aggredito si trova al Perrino di Brindisi.