Guida in stato di ebrezza, patente ritirata a due giovani

CEGLIE MESSAPICA - A Ceglie Messapica, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, hanno segnalato un 26enne residente fuori regione fermato perchè alla guida con un alto tasso alcolemico pari a 1,51 G/L. La patente di guida è stata ritirata. Fermato, inoltre, un 22enne di Villa Castelli, sempre alla guida in evidente stato di ebbrezza. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro. La patente di guida è stata ritirata.

Sono stati segnalati alla Prefettura di Brindisi una 28enne di Carovigno, trovata in possesso di una sigaretta artigianale contenente marijuana; un 23enne di Brindisi, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente marijuana; un 26enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 0,64 grammi di marijuana e di 0,26 grammi di cocaina; un 22enne di Carovigno, trovato in possesso di 4,3 grammi di marijuana. Gli stupefacenti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. Sono state eseguite inoltre diverse perquisizioni, identificate 38 persone e controllati 27 mezzi.